Südkorea nimmt an Luftwaffenübung Red Flag in Alaska teil

Südkorea wird im Juni zum ersten Mal seit drei Jahren an einer von den USA angeführten multilateralen Luftwaffenübung in Alaska teilnehmen.Die Luftwaffe teilte am Dienstag die Entscheidung mit, an dem Manöver Red Flag teilzunehmen, das vom 2. bis 30. Juni auf der Luftwaffenbasis Eielson in Alaska stattfindet.Wie verlautete, wolle die Luftwaffe F-15K-Kampfflugzeuge zur Übung schicken.Laut Berichten werden die japanischen Luftselbstverteidigungskräfte ebenfalls daran teilnehmen. Daher wird erwartet, dass ein militärischer Austausch zwischen Südkorea und Japan zustande kommen wird.Für das Manöver werden insgesamt 1.500 Soldaten und über 100 Flugzeuge mobilisiert.Red Flag ist ein multinationales Luftwaffenmanöver, das die Pazifischen Luftstreitkräfte der USA jedes Jahr veranstalten. Zum Einsatz kommen Kampfjets von Bündnisländern der USA wie Japan, Australien und Großbritannien.