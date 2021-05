Buddhas Geburtstag in Tempeln landesweit gefeiert

Photo : KBS News

In den Tempeln ist am Mittwoch landesweit Buddhas Geburtstag gefeiert worden.Im Tempel Jogye in Seoul begann um zehn Uhr die Messe zum 2.565 Geburtstag Buddhas mit einer Reinigungszeremonie und der Darreichung von sechs Gaben wie Früchten, Reis und Tee.Dazu kamen angesichts der Corona-Pandemie so wie letztes Jahr lediglich wenige Menschen, darunter der Oberste Patriarch des Jogye-Ordens Jinje, der Präsident des Jogye-Ordens Wonhaeng und Führer anderer Religionen. Auch Kulturminister Hwang Hee, ausländische Botschafter und Vertreter koreanischer und ausländischer Arbeiter waren anwesend.Mönch Jinje wies in seinem Sermon auf die Bedeutung von Buddhas Geburtstag hin, der zum zweiten Mal inmitten der Corona-Pandemie gefeiert wird.Mönch Wonhaeng äußerte den Wunsch, dass die ganze Welt mit dem hellem Licht der Weisheit und Barmherzigkeit Buddhas erfüllt und voller Frieden und Glück sein werde.Er äußerte auch Bedauern über Konflikte und Konfrontationen in der Welt, unter anderem über die Krise in Myanmar, das seit langem an den buddhistischen Traditionen festhalte. Er bat Myanmars Behörden darum, einen Stopp aller feindseligen Handlungen im Zeitraum von Buddhas Geburtstag in Ostasien am 19. Mai bis zu Buddhas Geburtstag in Südostasien am 26. Mai zu erklären.Er brachte auch die angespannten innerkoreanischen Beziehungen zur Sprache und versprach, dass die buddhistischen Kreise für einen baldigen Dialog und die Kooperation Kräfte bündeln würden.Außerdem wurde eine Glückwunschbotschaft von Präsident Moon Jae-in von Kulturminister Hwang vorgelesen.