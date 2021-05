Nominierter Kommandeur der US-Truppen in Korea betont Notwendigkeit gemeinsamer Übungen

Photo : YONHAP News

Der nominierte Kommandeur der US-Streitkräfte in Korea (USFK) und des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA hat die Wichtigkeit großer Gemeinschaftsübungen unterstrichen.Bei einer Senatsanhörung zu seiner Ernennung am Dienstag (Ortszeit) sagte der Kandidat Paul LaCamera, dass große Gemeinschaftsübungen zwischen Südkorea und den USA für den Aufbau der Bereitschaft sehr wichtig seien. Sie seien auch äußerst wichtig, damit US-Soldaten die Gelegenheit erhielten, mit koreanischen Soldaten zusammenzuarbeiten. Damit antwortete er auf die Frage, ob er als USFK-Kommandeur eine Wiederaufnahme großer gemeinsamer Feldmanöver unterstützen würde, die seit über zwei Jahren nicht mehr stattfänden.Südkorea und die USA hatten seit dem Nordkorea-USA-Gipfel im Juni 2018 den Umfang gemeinsamer Übungen verringert, um diplomatische Bemühungen um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Friedensschaffung zu unterstützen.Auf der niedrigeren, taktischen Ebene stellten solche Übungen eine Gelegenheit dar, gegenseitig Vertrauen aufzubauen, auf der ranghohen Ebene eine Gelegenheit, zu lernen und weiter auf Lektionen aufzubauen, hieß es.Zuvor hatte LaCamera in einer schriftlichen Stellungnahme in Bezug auf das nordkoreanische Atomprogramm die Einschätzung mitgeteilt, dass Machthaber Kim Jong-un Atomwaffen einsetzen könnte, falls die Existenz seines Regimes seiner Meinung nach bedroht werde und eine Beseitigung bevorstehe.