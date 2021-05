Resolution zur Begrüßung von Moons USA-Besuch im US-Repräsentantenhaus eingebracht

Photo : Getty Images Bank

Eine Gruppe von Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses hat anlässlich des Besuchs von Südkoreas Präsident Moon Jae-in eine Resolution verabschiedet.In der parteiübergreifenden Resolution wird Moons USA-Besuch begrüßt, auch wird darin die Wichtigkeit des US-amerikanisch-koreanischen Bündnisses unterstrichen.Die Resolution veröffentlichten der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten Gregory Meeks und das Ranking Member Michael McCaul gemeinsam mit Ami Bera und Steve Chabot, jeweils Vorsitzender und Ranking Member des Unterausschusses für Asien und Pazifik, am Mittwoch (Ortszeit).Die Resolution würde eingebracht, um Präsident Moon in den Vereinigten Staaten willkommen zu heißen, und die Bedeutung einer Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit zu unterstreichen. Der Korea-USA-Gipfel sei ein klares Signal dafür, dass die bilaterale Allianz weiterhin stark und effektiv sei.Weiter heißt es darin, dass sich Südkorea und die USA für diplomatische Bemühungen einsetzten, die aufgrund ihrer gemeinsamen Strategie für die Erreichung einer vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung (CVID) Nordkoreas und die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel eng koordiniert seien.Im US-Senat war am 13. Mai eine parteiübergreifende Resolution zur Begrüßung von Moons Besuch in den USA eingereicht worden.