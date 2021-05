Zweiten Tag in Folge über 600 Corona-Neuinfektionen in Korea

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge über der 600er-Schwelle gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Donnerstag mit, dass bis Mitternacht binnen 24 Stunden 646 Neuansteckungen bestätigt worden seien, darunter 619 lokale und 27 eingeschleppte Fälle. Bislang wurden insgesamt 134.117 Infektionsfälle im Land erfasst.Bei den lokalen Infektionen machte Seoul mit 238 Fällen den größten Anteil aus. Die Provinz Gyeonggi meldete 183 Fälle, Nord-Gyeongsang 33 und Ulsan 25. Ansteckungsfälle wurden landesweit nachgewiesen.Von den eingeschleppten Fällen betrafen 13 Südkoreaner und 14 Ausländer. 13 Menschen, damit der größte Anteil, steckte sich vermutlich in Indien an.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf stieg um drei auf 151. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 legte um vier auf 1.916 zu.