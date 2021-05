Präsident Moon in Washington eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington eingetroffen.Es ist das vierte Mal seit seinem Amtsantritt, dass Moon für einen US-koreanischen Gipfel die US-Hauptstadt besucht.Moon wird am Donnerstag zuerst den Nationalfriedhof Arlington besuchen. Danach ist ein Treffen mit der Führung des US-Kongresses, einschließlich der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, geplant.Moon wird am Freitag mit US-Präsident Joe Biden zu ihrem ersten Gipfel zusammenkommen. Beide Präsidenten werden dabei auf der Grundlage der neuen Nordkorea-Politik der USA nach Lösungen für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel suchen und über Wege zur Kooperation in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe diskutieren. Als weitere Gesprächsthemen werden die Zusammenarbeit im Technologiebereich wie Halbleiter und Batterien sowie anstehende Bündnisangelegenheiten im indopazifischen Raum erwartet.Moon wird am Samstag nach Atlanta im Bundesstaat Georgia weiterreisen, um die Batteriefabrik von SK Innovation zu besuchen. Im Anschluss daran wird er die Heimreise antreten.