Medien: Nordkorea zögert mit Zustimmung zu Impf-Überwachung

Photo : KBS News

Nordkorea ist trotz seiner Bitte um die Versorgung mit Covid-19-Impfstoffen durch COVAX Facility offenbar nicht bereit, eine Überwachung der Impfungen zu akzeptieren.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch aus Peking. Dabei wurden mehrere diplomatische Quellen zitiert.Die internationale COVAX-Initiative fordere von Nordkorea als Bedingung für die Impfstofflieferung, Personen zu akzeptieren, die überwachen würden, ob die Impfungen in angemessener Weise durchgeführt würden. Nordkorea habe jedoch keinen detaillierten Impfplan vorgelegt, der eine Liste der Menschen umfasse, die geimpft werden sollen, hieß es.Nordkorea warte offenbar darauf, dass COVAX Facility Impfstoffe ohne Bedingungen bereitstelle, sagte eine Quelle in Peking.Nordkorea hatte Ende Januar letzten Jahres seine Grenze geschlossen, um eine Einschleppung des Coronavirus zu verhindern. Das Land hatte COVAX Facility um die Bereitstellung von Impfdosen gebeten. Diese hatte ursprünglich geplant, 1,7 Millionen Impfdosen von AstraZeneca bis Ende Mai Nordkorea zur Verfügung zu stellen, verschob jedoch die Lieferung auf die zweite Jahreshälfte.