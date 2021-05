Delegation von PPP schlägt überparteiliches Organ für Impfstoff-Kooperation zwischen Korea und USA vor

Photo : YONHAP News

Eine Delegation der Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) für die Sicherstellung von Covid-19-Impfstoffen hat in den USA die Bildung eines parteiübergreifenden Organs auf Parlamentsebene für eine Verstärkung der Impfstoff-Kooperation zwischen Südkorea und den USA vorgeschlagen.Die Abgeordneten Choi Hyung-du und Park Jin sagten bei einem Treffen mit Journalisten am Dienstag (Ortszeit) in Washington, sie würden für die Impfstoff-Kooperation zwischen beiden Ländern und den Aufbau eines globalen Impfstoffzentrums die Gründung eines Sonderausschusses der Nationalversammlung für ein Covid-19-Impfstoffzentrum fordern.Die Unterstützung der Entwicklung und Massenproduktion von Impfstoffen sei eine wichtige Aufgabe der Nationalversammlung. Es sei erforderlich, die relevanten Industrien und Unternehmen mit einer konkreten und festen Zusage für die Unterstützung zu fördern, hieß es.Sie betonten, die Beschäftigung mit und die Vorbereitung auf Infektionskrankheiten sei es, was die Nationalversammlung für die Bürger und die Zukunft des Landes parteiübergreifend unternehmen müsse.Park sagte, dass Südkorea in Hinsicht auf die Teilung von Impfstoffen und Impffähigkeit über optimale Bedingungen für einen Impfstoff-Swap mit den USA verfüge. Sie hätten mit Beamten und weiteren Kreisen in Washington darüber diskutiert und eine positive Reaktion erhalten.