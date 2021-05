Na Kyung-won erklärt Kandidatur für PPP-Vorsitz

Photo : YONHAP News

Na Kyung-won, eine frühere Abgeordnete der Nationalversammlung, hat ihre Kandidatur für den Vorsitz der Partei Macht des Volks (PPP) erklärt.Na teilte ihre Entscheidung am Donnerstag auf einer Pressekonferenz am Parlament mit.Die nächste Präsidentschaftswahl stelle einen Scheideweg dafür dar, ob man zu einer Republik Korea zurückkehre, in der die Freiheit vollständig geschützt werde, oder zu einer Republik Korea werde, in der eine mechanische Gleichheit erzwungen werde. Sie wolle eine „Schmelzofen-Partei“ schaffen, in der auch Kandidaten und Kräfte von außerhalb der Partei integriert seien, und einen Machtwechsel herbeiführen, betonte sie.Na teilte auch die Absicht mit, den früheren obersten Staatsanwalt Yoon Seok-youl anzuwerben. Die von zwei großen Parteien beherrschte Politikstruktur könnte sich nicht ohne Weiteres verändern. Wollte Yoon Präsidentschaftskandidat werden, sei es wünschenswert, dass er der PPP beitreten und sich zur Wahl stellen werde.