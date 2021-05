Regierung will über Veränderungen der Immobilienpolitik bis Juni entscheiden

Photo : YONHAP News

Die Regierung will über eventuelle Veränderungen der Immobilienpolitik, darunter die Erweiterung des Kreises der Nutznießer des Vermögenssteuererlasses, bis Juni entscheiden.Zudem wolle die Regierung zusätzlich überprüfen, die Beschäftigungsbeschränkungen für Manager und Mitarbeiter der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft LH nach dem Rücktritt auf einen breiteren Kreis zu erweitern, hieß es am Donnerstag.Finanzminister Hong Nam-ki sagte bei einer Ministersitzung zum Immobilienmarkt, es sei dringend, Argumente und Gegenargumente sowie die Ungewissheit über die Möglichkeit teilweiser Veränderungen der Immobilienpolitik zu beseitigen.Der Rahmen und der Grundsatz der vorhandenen Immobilienpolitik müssten aufrechterhalten werden. In Teilen, wo Veränderungen nötig seien, sollten nach Beratungen zwischen Partei und Regierung möglichst bis Juni Entscheidungen getroffen werden, betonte er.In Bezug auf den Spekulationsskandal um die Wohnungsbaugesellschaft LH hieß es, dass die zuständige Sonderermittlungszentrale mit Ermittlungen gegen 25 Personen, darunter LH-Mitarbeiter und Beamte, beauftragt worden sei.Hong erklärte, dass man bei der Sitzung am Donnerstag einen Regierungsvorschlag für Reformen von LH ausarbeiten und Diskussionen zwischen Regierung und Regierungspartei aufnehmen wolle.