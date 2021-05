Präsident Moon erörtert mit Vorsitzender des US-Repräsentantenhauses Impfstoff-Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat mit der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi die Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen erörtert.Bei dem Treffen am Donnerstag am Sitz der US-Regierung in Washington lobte Moon die Bereitstellung von Corona-Impfstoffen durch die USA für das Ausland und äußerte die Hoffnung, dass beide Länder ihre Gesundheits- und Sicherheitspolitik eng koordinieren würden.Auch wies er darauf hin, dass südkoreanische Unternehmen eine wichtige Stellung in internationalen Lieferketten für Halbleiter und die Produktion von Batterien für Elektroautos hätten. Moon sicherte erneut eine aktive Zusammenarbeit mit den USA in diesen neuen Industrien zu.Zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel stellte das Staatsoberhaupt fest, dass die Biden-Regierung eine durchführbare und durchdachte Strategie zu Nordkorea vorgelegt habe.Er betonte außerdem Anstrengungen, wonach auf der Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Seoul und Washington eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA erfolgen solle.