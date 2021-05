Südkorea will klinische Studie über Kreuzimpfung durchführen

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird eine klinische Studie über eine Kreuzimpfung gegen Covid-19, d.h. der Einsatz von zwei unterschiedlichen Impfstoffen bei der Erst- und Zweitimpfung, durchgeführt werden.Lee Yoo-kyung, eine Teamleiterin der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, teilte den Plan am Donnerstag vor der Presse mit.Das Nationale Gesundheitsinstitut werde eine klinische Studie zu Kreuzimpfungen bei Menschen durchführen, die mit dem AstraZeneca-Vakzin geimpft worden seien. Dies werde als Grundmaterial dafür dienen, nach Wegen zur Erhöhung der Sicherheit und Wirksamkeit von Schutzimpfungen zu suchen, hieß es.In Südkorea ist derzeit keine Kombination der Impfungen mit den Präparaten von AstraZeneca und Pfizer erlaubt.Deutschland und Frankreich hatten bereits im April Kreuzimpfungen zugelassen, bei denen bei der Erstimpfung das AstraZeneca-Mittel und bei der Zweitimpfung das Pfizer-Präparat verabreicht werden.Das Nationale Gesundheitsinstitut will die Studie bei 400 bis 500 Menschen durchführen, die ihre erste Spritze mit dem AstraZeneca-Vakzin erhalten hatten.