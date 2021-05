Koreanischer Kapitän und vier Besatzungsmitglieder eines Fischkutters vor Ghana entführt

Photo : YONHAP News

Ein Fischkutter mit einem koreanischen Kapitän an Bord ist in Gewässern von Ghana in Westafrika anscheinend von Piraten entführt worden.Dryad Global, ein Anbieter maritimer Sicherheit und Informationen, teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass die Atlantic Princess, ein Thunfischboot, am Mittwoch gegen 18.30 Uhr vor der Küstenstadt Tema in Ghana entführt worden sei.Die fünf Besatzungsmitglieder seien entführt worden. Es handele sich um den koreanischen Kapitän, drei Chinesen und einen Russen.Ein Schnellboot mit Piraten habe sich dem Fischkutter angenähert, fünf von ihnen seien Berichten zufolge an Bord des Kutters gegangen, hieß es.