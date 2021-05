Südkoreas Exporte in den ersten 20 Mai-Tagen wertmäßig um 53,3 Prozent gestiegen

Photo : Getty Images Bank

Südkoreas Exporte sind in den ersten 20 Tagen des Mai wertmäßig um über 50 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen.Wie aus am Freitag veröffentlichten vorläufigen Daten des koreanischen Zollamtes hervorgeht, hatten die Ausfuhren in dem Zeitraum einen Wert von 31,1 Milliarden Dollar. Das sei ein Anstieg um 53,3 Prozent gewesen.Das durchschnittliche tägliche Volumen habe um 59,1 Prozent zulegen können, während die Zahl der Arbeitstage um einen halben Tag kürzer gewesen sei als in der Vorjahresperiode.Die Ausfuhren von Autos hätten um 146 Prozent zugelegt, die von Zulieferteilen der Branche um 222 Prozent. Bei den Exporten von Erdölprodukten sei ein Plus von fast 150 Prozent registriert worden.Aus den Daten geht weiter hervor, dass die meisten der wichtigsten Handelspartner mehr Exporte abnahmen. Die Ausfuhren in die USA kletterten um 87,3 Prozent, die nach China um 25,2 Prozent.