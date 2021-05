Südkorea verlängert Maßnahmen zur sozialen Distanzierung

Photo : YONHAP News

Die Regierung wird die derzeit gültigen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung, einschließlich des Verbots privater Zusammenkünfte von fünf oder mehr Personen, um drei weitere Wochen verlängern.Das kündigte Ministerpräsident Kim Boo-kyum während einer Regierungssitzung zur Reaktion auf Covid-19 am Freitag an.Kim begründete die Entscheidung damit, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen in letzter Zeit nicht unter 500 gesunken sei und dass es in allen Bereichen des Alltagslebens weiterhin zu Ausbrüchen gekommen sei. Zugleich hieß es, dass die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf leicht gesunken sei. Die Nation verfüge immer noch über genügend Krankenhausbetten.Kim fügte hinzu, dass die Regierung umgehend erwägen werde, die Schutzmaßnahmen zu verschärfen, sollte es zu einem starken Anstieg der Infektionszahlen kommen.Gemäß dem Beschluss gilt für die Hauptstadtregion weiter Stufe zwei, die dritthöchste im fünfstufigen System, für andere Landesteile Stufe 1,5. Die derzeitigen Beschränkungen gelten bis zum 13. Juni.Der Premierminister forderte die Öffentlichkeit auf, sich impfen zu lassen. Er betonte die Sicherheit und Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca.Südkorea meldete heute 561 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.