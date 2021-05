Umweltministerin Han nimmt an G7-Umweltministertreffen teil

Photo : YONHAP News

Umweltministerin Han Jeoung-ae hat an einem G7-Treffen der Klima- und Umweltminister teilgenommen.Das Ministertreffen findet am Donnerstag und Freitag virtuell statt.Es ist das erste Mal, dass Südkorea an einem G7-Umweltministertreffen teilnimmt. Südkorea wurde gemeinsam mit Australien, Indien und Südafrika dazu eingeladen.Die Teilnehmer nahmen eine Ministererklärung an, die den gemeinsamen Willen für die Umsetzung des Pariser Abkommens durch die Klimaneutralität und entsprechende kurzfristige Zielsetzungen, die Umkehr des Verlusts der Biodiversität bis 2030 und mehr Finanzmittel für Klima und Umwelt enthält.Han betonte, dass die Klimaneutralität durch eine inklusive grüne Erholung vonnöten sei, um beide Krisen, sowohl des Klimawandels als auch des Verlusts der biologischen Vielfalt, überwinden zu können. Sie forderte, dass die ganze Welt einschließlich der G7 hierfür handele.Die wichtigsten Teile der Ministererklärung werden in einer Gipfelerklärung berücksichtigt, die beim G7-Gipfel im Juni angenommen werden soll.