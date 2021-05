297.000 Impfdosen von Pfizer in Südkorea eingetroffen

Photo : YONHAP News

297.000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer sind am Freitag in Südkorea eingetroffen.Eine Frachtmaschine mit den Dosen an Bord kam gegen 1.35 Uhr am Flughafen Incheon an.Es handelt sich um einen Teil von insgesamt 20 Millionen Impfdosen, die sich Südkorea über die globale Initiative Covax Facility gesichert hatte.Die heute ausgelieferten Dosen wurden in einem Pfizer-Werk in Belgien produziert. Sie werden für Impfungen von über 75-Jährigen eingesetzt.Covax hat bisher der südkoreanischen Regierung 1,267 Millionen Impfdosen von AstraZeneca und 414.000 Dosen von Pfizer ausgeliefert.Südkorea sollen im ersten Halbjahr insgesamt 18,32 Millionen Dosen ausgeliefert werden, die sich das Land über direkte Verträge mit Pharmaunternehmen und Covax Facility gesichert hatte. Bisher erhielt Südkorea 8,23 Millionen Dosen, die restlichen 10,09 Millionen Dosen werden bis Juni schrittweise ausgeliefert.