Südkoreanischer Fischkutter-Kapitän vor Ghana von Piraten entführt

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanisches Schiffsbesatzungsmitglied ist vor Ghana in Westafrika von Piraten entführt worden.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass ein südkoreanischer Staatsbürger gegen 18.30 Uhr am Mittwoch (Ortszeit) in Gewässern 120 Kilometer südöstlich vom Hafen von Tema in Ghana entführt worden sei.Es handelt sich um den Kapitän der Atlantic Princess, eines Thunfischboots im Besitz eines ghanaisch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmens.An Bord des Kutters waren insgesamt 30 Besatzungsmitglieder. Von ihnen wurden der koreanische Kapitän, drei Chinesen und ein Russe verschleppt.Einem ausländischen Medienbericht zufolge hatte sich ein Schnellboot mit acht Piraten an Bord dem Kutter angenähert. Sie hätten das Fischerboot beschossen und seien dann an Bord gegangen. Anschließend hätten sie die fünf Crewmitglieder verschleppt.Das Ministerium kündigte an, umgehend ein Krisenteam in der dortigen diplomatischen Vertretung zu bilden und sich in enger Kooperation mit zuständigen Behörden in Südkorea sowie solchen in Ghana und Nigeria für die Freilassung der Entführten einzusetzen. Das Ressort will auch mit diplomatischen Behörden Chinas und Russlands über Maßnahmen diskutieren.Im Golf von Guinea in Westafrika treiben häufig Piraten ihr Unwesen. Die südkoreanische Regierung hatte die Gegend zum Hochrisikogebiet bestimmt und geraten, auf den Fischfang dort möglichst zu verzichten.Dort gab es letztes Jahr drei Fälle der Entführungen südkoreanischer Schiffsbesatzungsmitglieder. In diesen Fällen dauerte es bis zu 50 Tage, um alle Entführten freizubekommen.