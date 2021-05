Politik Regierung will für vollständig Geimpfte Präsenztreffen in Pflegeheimen erlauben

Die Behörden wollen Präsenzbesuche bei Bewohnern von Pflegeheimen und -einrichtungen erlauben, sollte entweder der Besucher oder der Bewohner gegen Covid-19 vollständig geimpft sein.



Die Katastrophenschutzzentrale teilte heute vor der Presse mit, dass die neue Regelung ab dem 1. Juni gelte. Ein Präsenztreffen werde zugelassen, sollten zwei Wochen vergangen sein, nachdem entweder der Besucher oder der Bewohner die Zweitimpfung erhalten habe.



Ein solches Treffen soll gebucht werden und in einem Einzelzimmer oder einem getrennten Raum erfolgen. Jedoch wird die Nahrungsaufnahme verboten sein. Unter Berücksichtigung der Lage in jeder Einrichtung, einschließlich der Impfquote, werden die Schutzregeln für Besucher differenziert angewandt.



Für Schwerkranke wollen die Behörden ausnahmsweise Besuche erlauben, auch wenn weder der Bewohner noch der Besucher geimpft ist.



Die Entscheidung wurde angesichts der stabilen Infektionsituation in Pflegeheimen und -einrichtungen getroffen. Dort ist in letzter Zeit die Zahl der Neuinfektionen gesunken.