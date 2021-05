Wirtschaft Pasteur-Institute in Korea und Frankreich bilden gemeinsames Forschungsteam

Die Institute Pasteur Korea und Frankreich werden ein gemeinsames Forschungsteam ins Leben rufen, das neue Technologien für Medikamente gegen Infektionskrankheiten entwickeln soll.



Das gab das Pasteur-Institut in Südkorea am Freitag bekannt.



Hierfür unterzeichneten beide Seiten am Freitag ein Abkommen über die Gründung eines internationalen gemeinsamen Forschungsteams für die an die Künstliche Intelligenz gebundene, Image-basierte Entwicklung neuer Arzneimittel.



Das Forscherteam wird auch die Entwicklung neuer Arzneimittelkandidaten und die Forschung zur Klärung von Wirkmechanismen vorantreiben.