Südkorea und USA unterzeichnen vier Verträge zur Impfstoff-Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Die Regierungen Südkoreas und der USA haben am Samstag vier Verträge zur Impfstoff-Partnerschaft unterzeichnet.Die Besiegelung der Partnerschaft in Washington erfolgte im Beisein des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in.Samsung Biologics unterzeichnete einen Vertrag über die Herstellung von Covid-19-Impfstoffen des US-Unternehmens Moderna in Südkorea.Präsident Moon sagte, die Partnerschaft diene dazu, die weltweite Impfstoff-Versorgung drastisch zu erhöhen. Auch werde ein Beitrag für ein Ende der Pandemie geleistet, indem US-amerikanische Expertise und südkoreanische Produktionskapazitäten miteinander kombiniert würden.Moderna unterzeichnete außerdem einen Vorvertrag mit dem koreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie und dem Gesundheitsministerium für Investitionen von Moderna in die Impfstoff-Produktion in Südkorea.Darüber hinaus unterzeichnete das Gesundheitsministerium einen trilateralen Vorvertrag mit dem südkoreanischen Unternehmen SK Bioscience und dem US-Pharmahersteller Novavax über die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen.Schließlich schloss auch das südkoreanische Institut für nationale Gesundheit einen Vorvertrag mit Moderna über eine engere Zusammenarbeit in der Forschung zu Infektionskrankheiten.