Laut Berichten sanktioniertes nordkoreanisches Schiff vor Japan gesunken

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Schiff, das offenbar auf der Sanktionsliste des Weltsicherheitsrats steht, ist laut Berichten vor Japan gesunken.Japanische und südkoreanische Medien meldeten am Sonntag unter Berufung auf einen Beamten der japanischen maritimen Behörden, dass der 5.500-Tonnen-Frachter Chongbong am Samstag gegen 2.32 Uhr in Gewässer vor der Shimane-Präfektur gesunken sei.Die Besatzung habe Freitagnacht einen Notruf abgesetzt und die japanischen Behörden um Hilfe gebeten.Alle 21 Besatzungsmitglieder seien von einem nordkoreanischen Tanker gerettet worden, der in der Nähe unterwegs gewesen sei.Ein Schiff mit dem Namen Chongbong steht seit März 2016 auf der Sanktionsliste des Weltsicherheitsrats. Noch ist unklar, ob es sich bei dem untergegangenen Frachter tatsächlich um genau dieses Schiff handelt. Japanische Behörden würden den Fall untersuchen, hieß es.