US-Außenminister Blinken unterstreicht Bemühungen um Diplomatie gegenüber Nordkorea

US-Außenminister Antony Blinken hat unterstrichen, dass sein Land in der Nordkorea-Frage auf eine diplomatische Lösung setzt.Die USA wollten die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel mittels Diplomatie und Dialog verwirklichen und der Ball liege im nordkoreanischen Feld.Das sagte der Chefdiplomat am Sonntag in einem Interview des US-Senders ABC. Er wiederholte damit die Worte, die auch Präsident Joe Biden und sein südkoreanischer Amtskollege Moon Jae-in im Anschluss an ihr Spitzentreffen am vergangenen Freitag gewählt hatten.Diplomatisches Engagement gegenüber Nordkorea verspreche die besten Chancen, das Ziel der vollständigen Denuklearisierung der Region zu erreichen.Die USA würden nun abwarten, ob Pjöngjang sich tatsächlich auf Gespräche einlassen wolle. Nordkorea sei am Zug, die USA hätten bereits deutlich gemacht, dass sie auf Diplomatie setzten.Auf die Frage, ob die USA Nordkorea als Nuklearmacht anerkennen sollten, antwortete der Minister, dass sein Land dies nicht tue und auch nicht tun sollte.