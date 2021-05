Präsident Moon von USA-Besuch zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Sonntagabend von seinem viertägigen USA-Besuch zurückgekehrt.Moon und US-Präsident Joe Biden kamen am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus zu ihrem ersten Gipfeltreffen zusammen. Sie einigten sich darauf, Fragen der koreanischen Halbinsel mittels Dialog und Diplomatie zu lösen. Vereinbart wurden außerdem der Aufbau einer globalen Impfstoff-Partnerschaft und die Verstärkung der Kooperation hinsichtlich Lieferketten für neue Industrien wie Halbleiter und Batterien.Moon nahm am Freitag an einem Treffen zwischen CEOs führender Unternehmen beider Länder aus den Branchen Halbleiter, Batterien, Autos und Impfstoffe teil. Am Samstag besuchte er eine Veranstaltung zur Förderung der Partnerschaft zwischen koreanischen und amerikanischen Unternehmen im Impfstoff-Bereich. Dabei wurden Investitionspläne koreanischer Halbleiter- und Batteriehersteller in den USA in Höhe von 44 Billionen Won (39 Milliarden Dollar) bekannt gemacht. Zudem wurden verschiedene Absichtserklärungen für die Produktion des Covid-19-Impfstoffs von Moderna durch Samsung Biologics sowie die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen unterzeichnet.Moon besuchte außerdem den Nationalfriedhof Arlington und nahm an der Feier für den ersten Spatenstich für eine Gedenkwand für US-amerikanische Gefallene des Koreakriegs teil. In Moons Beisein hatte Biden einem Helden des Koreakriegs die Medal of Honor, die höchste militärische Auszeichnung der US-Regierung, verliehen.Moon wird am G7-Gipfel vom 11. bis 13. Juni in Großbritannien teilnehmen und dann erneut die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Biden haben.