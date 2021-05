Politik Sitzungen zu Klimawandel finden im Vorfeld von P4G-Gipfel statt

Südkorea wird diese Woche im Vorfeld eines globalen Gipfeltreffens zum Klimawandel und der nachhaltigen Entwicklung eine Reihe von Sitzungen abhalten.



Insgesamt zehn Sitzungen finden während der „Green Future Week“ vom heutigen Montag bis Samstag vor dem zweiten P4G-Gipfel (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030) am Sonntag und Montag statt.



Laut dem Vorbereitungskomitee des P4G-Gipfels in Seoul sind während der Green Future Week auch spezielle Reden von renommierten Öko- und Umweltexperten geplant, darunter die Primatologin Jane Goodall.



Vertreter aus zwölf Ländern einschließlich Südkoreas und Dänemarks sowie internationalen Umweltorganisationen und Forschungsinstituten werden zusammenkommen, um Strategien zur Erreichung der Emissionsreduktionsziele bis 2030 zu erörtern.



Die Sitzungen finden virtuell statt und werden auf YouTube übertragen.



P4G ist eine globale Kooperationsorganisation, die das Vorgehen gegen den Klimawandel und die Ziele für nachhaltige Entwicklung durch die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Organisationen fördern soll. Der erste P4G-Gipfel fand im Oktober 2018 in Dänemark statt.