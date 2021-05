Politik Südkorea wird Termine für Impfungen von Soldaten mit USA erörtern

Südkorea muss über konkrete Termine für Impfungen von Soldaten gegen Covid-19 mit den USA diskutieren.



Das teilte Vizegesundheitsminister Kang Do-tae am Sonntag vor der Presse in Bezug auf das Versprechen von US-Präsident Joe Biden mit, Impfdosen für südkoreanische Soldaten bereitzustellen.



Ein konkreter Impfplan müsse nach Beratungen mit der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, dem Verteidigungsministerium und den USA festgelegt werden. Es müsse auch durch diplomatische Bemühungen konkretisiert werden, wann die Impfungen erfolgen würden und welche Impfstoffe eingesetzt würden, fügte er hinzu.



Biden hatte auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an seine Gespräche mit Präsident Moon Jae-in am Freitag (Ortszeit) in Washington angekündigt, Impfstoffe für 550.000 südkoreanische Soldaten zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass die USA de facto die gesamten südkoreanischen Streitkräfte mit Impfdosen versorgen wollen. Es ist das erste Mal, dass sich die Biden-Regierung zur Versorgung der gesamten Armee eines anderen Landes mit Impfdosen bereit erklärt hat.