78 Prozent der Südkoreaner befürworten Absage Olympischer Spiele in Tokio

Photo : YONHAP News

Fast acht von zehn Südkoreanern sind der Meinung, dass die im Juli beginnenden Olympischen Spiele in Tokio abgesagt werden müssten.Das ergab eine Umfrage, die Realmeter im Auftrag des Senders YTN durchführte. Befragt wurden am Freitag landesweit 500 über 18-Jährige.78,2 Prozent der Befragten sagten, dass die Olympischen Spiele in Tokio abgesagt werden müssten. Lediglich 13,4 Prozent sprachen sich für die Durchführung der Spiele aus.Unabhängig von Regionen, Alter, ideologischer Tendenz und Partei, die man unterstützt, gab es mehr Befürworter als Gegner einer Absage der Spiele.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 4,4 Prozentpunkten.