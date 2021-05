Tagesdurchschnitt der Corona-Neuinfektionen lag letzte Woche bei 612

Photo : YONHAP News

Der Tagesdurchschnitt der Corona-Neuinfektionen hat letzte Woche bei 612 gelegen.Damit wurde die zweite Woche in Folge ein Wert über 600 registriert. Auch die Reproduktionszahl liegt mittlerweile wieder über 1.Das teilte Innenminister Jeon Hae-cheol am Sonntag auf einer Regierungssitzung mit.Ihm zufolge liege der landesweite R-Wert bei 1,04 und damit erstmals seit der dritten April-Woche wieder über 1. Die Maßzahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Ein Wert über 1 bedeutet, dass sich das Virus ausbreitet.Der Minister äußerte sich besorgt darüber, dass es in fast allen Bereichen des Alltagslebens immer wieder zu Ausbrüchen komme. 40 Prozent der lokal übertragenen Fälle würden mittlerweile außerhalb der Hauptstadtregion erfasst.Die Vorschriften zum Social Distancing würden ab heute für drei weitere Wochen in Kraft sein. Die regionalen Regierungen bat er, die Vorschriften, falls notwendig flexibel umzusetzen.Unterdessen wurden am Montag 538 Neuinfektionen gemeldet.