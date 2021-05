Politik Hauptstädter besuchen 2020 trotz längerer Freizeit weniger Kultur- und Kunstveranstaltungen

Die Bewohner Seouls haben letztes Jahr weniger Kultur- und Kunstveranstaltungen als 2018 besucht, obwohl sie mehr Freizeit hatten.



Entsprechende Umfrageergebnisse gab die Seoul Foundation for Arts and Culture, eine städtische Kulturstiftung, am Montag bekannt.



Demnach hatten die Hauptstädter letztes Jahr im Schnitt 3,6 Stunden Freizeit an einem Werktag und 6,5 Stunden am Wochenende. Die Zeit war verglichen mit 2018 jeweils 0,4 und 0,5 Stunden länger.



Die Bewohner Seouls besuchten im Schnitt 4,2 Kultur- und Kunstaufführungen und gaben durchschnittlich 74.000 Won (knapp 66 Dollar) hierfür aus. Das sind 2,6 Mal und 46.000 Won (41 Dollar) weniger verglichen mit 2018.



Hinsichtlich emotionaler Erfahrungen infolge der Veränderungen der Kulturaktivitäten nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie sagten 72,8 Prozent, sie fühlten sich bedrückt, weil sie keine Kultureinrichtung hätten besuchen können.



39,7 Prozent sahen sich eine virtuelle Aufführung an. 64 Prozent äußerten sich positiv zur Teilnahme an kontaktlosen Kulturaufführungen.



Kstat Consulting befragte im Auftrag der Stiftung im Zeitraum vom 30. Dezember letzten Jahres bis 5. Februar online 5.000 Menschen der Hauptstadt.