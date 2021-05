Vize-Außenminister: Stabilität und Frieden in Taiwan-Straße mit Südkoreas nationalem Interesse verknüpft

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationale Interessen sind auch mit dem Frieden in der Straße von Taiwan verknüpft.Das sagte der erste Vize-Außenminister Choi Jong-kun am Sonntag in einem KBS-Programm.Damit reagierte er auf eine Frage, warum die Taiwan-Straße beim Spitzengespräch zwischen US-Präsident Joe Biden und dem südkoreanischen Staatsoberhaupt Moon Jae-in erwähnt worden war.In der Gipfel-Erklärung sei die Taiwan-Straße erwähnt worden, um Seouls Einschätzung hervorzuheben, dass Stabilität und Frieden in der Region in seinem nationalen Interesse lägen.Beide Präsidenten würden anerkennen, dass die Aufrechterhaltung von Stabilität und Frieden in dieser Region sehr wichtig sei.Es war das erste Mal, dass in einer Erklärung nach einem US-amerikanisch-südkoreanischen Gipfel Taiwan erwähnt wurde.Auf einen möglichen Gipfel zwischen den USA und Nordkorea angesprochen sagte der Diplomat in dem Interview, dass dies davon abhinge, ob der neue US-Sondergesandte für Nordkorea und sein nordkoreanisches Gegenüber einen Fahrplan für Abrüstungsschritte ausarbeiten könnten.