Sung Kim ist neuer US-Sondergesandter für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Sung Kim, kommissarischer Abteilungsleiter für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten im US-Außenministerium, ist der neue Sondergesandte für Nordkorea.US-Präsident Joe Biden machte auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in am Freitag (Ortszeit) die Berufung Kims auf den Posten bekannt.Kim ist ein koreanischstämmiger Diplomat und gilt als Kenner der nordkoreanischen Nuklearproblematik. Er diente als Botschafter in Südkorea und Chefunterhändler bei den Sechs-Parteien-Gesprächen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm.Beim ersten Nordkorea-USA-Gipfel 2018 hatte Kim mit der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choi Son-hui den Text der Vereinbarung ausgearbeitet.Die Ernennung eines Nordkorea-Kenners für den seit vier Monaten vakant gebliebenen Posten wird als klares Signal an Nordkorea verstanden, dass die USA zu einem Dialog bereit seien.Zudem wurde in den Amtsnamen DPRK (Demokratische Volksrepublik Korea), die offizielle Bezeichnung Nordkoreas, aufgenommen. Dies wird als Zeichen des Respekts gegenüber Nordkorea als Verhandlungspartner gewertet.Es wird erwartet, dass Nordkorea zuerst die Absichten der USA ausloten will und dann an einer Strategie arbeiten wird.