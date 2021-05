Behörden wollen für Lieferung von Impfstoffen für unter 30-jährige Soldaten ab 7. Juni sorgen

Photo : YONHAP News

Nach Behördenangaben werden Diskussionen geführt, damit Dosen für die Corona-Impfung von 414.000 Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren unter 30 Jahren ab dem 7. Juni geliefert werden können.Die Impf-Taskforce teilte mit, dass Diskussionen über den Lieferbeginn in der zweiten Juniwoche im Gang seien. Das Verteidigungsministerium arbeite an einer Liste der Personen, die geimpft würden, und einem Zeitplan, weil das Militär eigene Impfzentren betreibe.Die Aufmerksamkeit richtet sich auf eine eventuelle Vorziehung der Impftermine, weil die USA nach dem Gipfel mit Südkorea letzte Woche angekündigt hatten, Corona-Impfstoffe für 550.000 südkoreanische Soldaten zur Verfügung zu stellen.114.000 über 30-jährige Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere hatten bis zum 21. Mai ihre Erstimpfung mit dem AstraZeneca-Vakzin erhalten. Das entspricht einem Anteil von 86,2 Prozent an allen über 30-jährigen Truppenmitgliedern.