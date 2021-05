BTS gewinnen vier Preise bei Billboard Music Awards

Photo : YONHAP News

BTS haben bei den Billboard Music Awards vier Preise gewonnen und damit so viele wie nie zuvor.Bei der Preisverleihung am Sonntag (Ortszeit) wurde die K-Pop-Band in den Kategorien „Top Duo/Group“, „Top Song Sales Artist“, „Top Social Artist“ und „Top Selling Song“ ausgezeichnet. Damit wurde sie Preisgewinner in allen Kategorien, in denen sie nominiert war.BTS nahmen von Seoul aus virtuell daran teil. Anführer RM sprach von einer großen Ehre. Sie hätten durch „Dynamite“ frische Energie mit allen teilen wollen, und die Auszeichnungen seien ein Nachweis dafür, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen sei, hieß es.Die Billboard Music Awards zählen neben den American Music Awards und den Grammy Awards zu den drei wichtigsten Musikauszeichnungen in den USA.