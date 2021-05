Rekordanstieg bei Beschäftigtenzahl in Großunternehmen im April

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Beschäftigten in den Großunternehmen ist letzten Monat so kräftig wie nie zuvor gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes und der Finanzaufsicht am Montag waren im April insgesamt 27,21 Millionen Menschen in Südkorea erwerbstätig. Das sind 652.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde der stärkste Anstieg seit August 2014 verzeichnet.Bei den Großunternehmen mit 300 oder mehr Mitarbeitern waren 2,8 Millionen Menschen beschäftigt, damit 187.000 mehr als im Vorjahreszeitraum.Das entspricht dem kräftigsten Zuwachs seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Januar 2004.Das Ergebnis wird auf einen Basiseffekt in Folge des starken Beschäftigungsrückgangs wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr und die Konjunkturverbesserung, einschließlich des Exportaufschwungs, zurückgeführt.