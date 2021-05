Parteien reagieren unterschiedlich auf Ergebnis von USA-Besuch von Präsident Moon

Photo : YONHAP News

Politische Parteien haben die Ergebnisse des USA-Besuchs von Präsident Moon Jae-in in der letzten Woche unterschiedlich bewertet.Die regierende Minjoo-Partei Koreas bewertete, dass der Gipfel mit den USA hinsichtlich des Friedens auf der koreanischen Halbinsel, der Impfstoff-Zusammenarbeit und der Raketen-Souveränität sehr fruchtbar gewesen sei.Parteichef Song Young-gil sagte bei einer Vorstandssitzung am Montag, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA anscheinend die Gelegenheit für einen qualitativ anderen Wandel als in der Vergangenheit bieten würden. Er sprach von einem großartigen Ergebnis im Sicherheits- und Wirtschaftsbereich.Hinsichtlich der Nordkorea-Politik, bei der beide Seiten einen Ansatz durch Dialog auf der Grundlage der Erklärung von Panmunjom vereinbart hatten, äußerte er, dass ein optimales Ergebnis erzielt worden sei. Er teilte zugleich die Absicht mit, mit der Regierung über eine parlamentarische Ratifizierung der innerkoreanischen Erklärung von Panmunjom aus dem Jahr 2018 intensiv zu diskutieren.Dagegen kritisierte die Oppositionspartei Macht des Volks, dass das Ergebnis des Treffens übertrieben dargestellt worden sei. Der kommissarische Parteichef Kim Gi-hyeon sagte, dass das „Selbstlob“ des Präsidialamts und der Regierungspartei über das bisher größte Gipfelergebnis weit hergeholt seien. Die Impfstoffzusage stelle nur den „Erhalt eines Wechsels“ dar, es habe zudem in der nordkoreanischen Nuklearproblematik keine praktischen Fortschritte gegeben.Die Gerechtigkeitspartei wies auf einen fehlenden konkreten Aktionsplan hin. Der Vorsitzende der Partei des Volks, Ahn Cheol-soo, sprach von einem inhaltlich leeren Gipfel.