Corona-Impfungen von über 75-Jährigen verlaufen reibungslos

Südkorea hat am Montag über 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Bis Mitternacht wurden binnen 24 Stunden 538 Neuansteckungen bestätigt, darunter 513 lokale und 25 eingeschleppte Fälle.136 lokale Fälle wurden in Seoul bekannt, 120 in der Provinz Gyeonggi und 48 in Daegu.Die Zahl der Corona-Toten stieg um drei auf 1.934.Die Impfungen gegen Covid-19 kommen unterdessen weiter voran. Die am Samstag wieder aufgenommenen Erstimpfungen von über 75-Jährigen sowie Bewohnern und Beschäftigten von Senioreneinrichtungen mit dem Pfizer-Vakzin werden landesweit in 263 Impfzentren durchgeführt. 1,73 Millionen Menschen, damit 46,4 Prozent der betreffenden 3,73 Millionen Menschen, erhielten bis Mitternacht auf Montag die erste Impfung. 40,7 Prozent oder 1,51 Millionen Menschen bekamen bereits die zweite Spritze.Am 27. Mai beginnen Impfungen von Menschen im Alter von 60 bis 74 Jahren mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Buchungen hierfür werden am 3. Juni abgeschlossen.Die Regierung erwägt verschiedene Anreize für eine höhere Impfbeteiligung. Ein Sonderkomitee der Regierungspartei diskutierte am Montag über verschiedene Stimuli wie einen Impfurlaub oder eine finanzielle Belohnung.Die aktuellen Maßnahmen zur sozialen Distanzierung gelten ab heute drei weitere Wochen lang. Auch das Verbot privater Zusammenkünfte von fünf oder mehr Menschen bleibt weiter in Kraft.Die Regierung will eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen überprüfen, sollten sich die Ausbreitung von Covid-19 fortsetzen und über 800 Neuinfektionen am Tag gemeldet werden.