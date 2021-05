Börse in Seoul verliert dritten Handelstag in Folge

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Montag den dritten Handelstag in Folge verloren.Der Kospi büßte 0,38 Prozent auf 3.144,3 Zähler ein.Grund waren laut Analysten Sorgen über eine Inflation nach der Corona-Krise. Der Präsident der Fereal Reserve in Philadelphia, Patrick Harker, hatte jüngst gesagt, dass das angesprochene Auslaufen der Hilfen früher als erwartet diskutiert werden könnte.Die US-Börsen hätten wegen sinkender Kurse von Technologie-Aktien verloren, obwohl die Wirtschaftsdaten gut seien, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Stimmung unter den Anlegern scheine sich verschlechtert zu haben, da es Bedenken über ein Ende der Anleihe-Käufe durch die Fed gebe. Hinzu komme der Einbruch an den Krypto-Börsen, wurde der Experte weiter zitiert.