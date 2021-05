Umfrage: Corona-Pandemie behindert Sprachentwicklung

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Erziehungspersonal in Kindertagesstätten behindert die Corona-Pandemie die Sprachentwicklung.Rund 75 Prozent der Befragten sahen Einschränkungen beim Spracherwerb, unter anderem aufgrund der Maskenpflicht, ergab eine am Montag veröffentlichte Umfrage.Die Umfrage bei 709 pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten im Großraum Seoul wurde von der Nichtregierungsorganisation "Welt ohne Sorge über eine Schattenbildung" und der Abgeordneten Jung Choun-sook von der regierenden Minjoo-Partei durchgeführt.Als weitere negative Faktoren wurden von über der Hälfte der Befragten kürzere Bewegungszeiten und weniger Gelegenheiten zum Muskelaufbau genannt. Auch begünstige das Leben im Innenraum bei den Kindern Stress, Reizbarkeit und aggressives Verhalten.Darüber hinaus sahen über die Hälfte der Befragten zunehmende Schüchternheit und Schwierigkeiten im sozialen Umgang als problematische Entwicklung.