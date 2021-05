Außenminister: Südkorea will Rolle für Förderung von Dialog zwischen Nordkorea und USA spielen

Photo : KBS News

Südkorea will laut seinem Außenminister geeignete Schritte unternehmen, sollte das Land in der Rolle als Förderer des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA gefragt sein.Die entsprechende Äußerung machte Außenminister Chung Eui-yon in einer KBS-Nachrichtensendung am Montag. Auf die Frage, ob die südkoreanische Regierung zur Förderung des US-nordkoreanischen Dialogs einen Sondergesandten nach Nordkorea entsenden oder ein Schreiben schicken könnte, antwortete er, es gebe verschiedene Möglichkeiten.Chung wies darauf hin, dass US-Präsident Joe Biden in die nach dem Gipfel mit Präsident Moon Jae-in veröffentlichte gemeinsame Erklärung selbst den Ausdruck aufgenommen hatte, dass er den Dialog, das Engagement und die Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea unterstütze. Das bedeute, dass Südkorea nun erheblichen Spielraum in seiner Nordkorea-Politik habe.Er sagte, dass anlässlich des Gipfels einige sehr wichtige Vereinbarungen zwischen Südkorea und den USA erzielt worden seien, um den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel zu reaktivieren. Das Ziel, eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Verankerung eines dauerhaften Friedens dadurch, sei erneut bestätigt worden. Es sei vereinbart worden, in Bezug auf Mittel und Methoden für die Erreichung dieses Ziels noch flexibler und praxisorientierter vorzugehen, hieß es.Hinsichtlich des heftigen Widerstands Chinas gegen die Erwähnung der Taiwan-Frage in der gemeinsamen Erklärung äußerte der Minister, Südkorea stehe immer im engen Dialog mit China. Es sei selbstverständlich, dass Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße für Frieden und Stabilität beider Länder von großer Bedeutung seien. Er warnte zugleich davor, den Satz überzuinterpretieren. Man erwarte, dass China die Position der südkoreanischen Regierung verstehen würde, hieß es.