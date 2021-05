Pentagon: USA arbeiten an Details der Impfung von südkoreanischen Truppen

Photo : YONHAP News

Die USA bereiten zurzeit die versprochenen Impfungen der südkoreanischen Truppen vor.Es würde an Details gearbeitet, wann die Impfstoffe für südkoreanische Soldaten geliefert werden, die mit den US-Truppen in Korea zusammenarbeiteten, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Montag auf einer Pressekonferenz.US-Präsident Joe Biden hatte am vergangenen Freitag überraschend angekündigt, Corona-Impfstoffe für 550.000 südkoreanische Soldaten bereitstellen zu wollen.Über das genaue Vorgehen werde noch diskutiert, sagte der Sprecher und wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern, ob wieder Großmanöver mit Südkorea geplant seien.Das Training mit Südkorea sei aber ein wesentlicher Bestandteil des Verteidigungsversprechens gegenüber dem Verbündeten. Es würde fortlaufend überprüft, wann der beste Zeitpunkt für Übungen sei, sagte der Sprecher.