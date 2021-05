Impfkampagne kann dank neuer Lieferungen wieder Fahrt aufnehmen

Photo : YONHAP News

Die Impfkampagne in Südkorea kann nach dem Eintreffen neuer Lieferungen wieder Fahrt aufnehmen.Nach Angaben der Impf-Taskforce sollen heute eine Million Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca geliefert werden.Diese wurden bei SK Bioscience in Andong in der Provinz Nord-Gyeongsang hergestellt.In dieser Woche soll außerdem eine weitere Lieferung des Präparats von Pfizer eintreffen. Südkorea erhielt in diesem Monat immer mittwochs über 430.000 Dosen von Pfizer, am Sonntag würden noch zusätzlich 438.000 Dosen geliefert.Am kommenden Montag wird darüber hinaus die erste Lieferung von Moderna eintreffen. Es wird mit 55.000 Dosen gerechnet.Mit den eintreffenden Impfstoffen sollen ältere Bürger immunisiert werden. Am Donnerstag sollen die Impfungen der 65- bis 74-Jährigen fortgesetzt werden.