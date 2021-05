Reuters: Hyundai Motor beschließt wegen Corona-Sorgen vorläufige Werksschließung in Indien

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor hat laut einem Medienbericht aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen, seine Fabrik im indischen Bundesstaat Tamil Nadu vorläufig zu schließen.Die fünftägige Schließung ab Dienstag sei beschlossen worden, nachdem mehrere Arbeiter am Montag einen Sitzstreik durchgeführt hätten, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.Hyundai habe beschlossen, den dortigen Arbeitern einen fünftägigen bezahlten Urlaub zu gewähren, hieß es.E. Muthukumar, Präsident der Gewerkschaft der Arbeiter von Hyundai Motor India, sagte, das Management habe der Schließung des Werks zugestimmt, nachdem andere Arbeiter nach der Ansteckung von zwei Arbeitern mit Covid-19 besorgt gewesen seien.Tamil Nadu ist eine der am schlimmsten betroffenen Regionen mit mehr als 30.000 Infektionsfällen am Tag in der vergangenen Woche.