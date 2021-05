Südkorea meldet 516 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den dritten Tag in Folge im 500er-Bereich gelegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 516 Neuansteckungen bestätigt. Die Gesamtzahl der bisher nachgewiesenen Infektionsfälle im Land beläuft sich nun auf 136.983.Von den Neupatienten steckten sich 481 Personen in Südkorea an, es gab 35 eingeschleppte Fälle.Der Anteil anderer Regionen als der Hauptstadtregion an den lokalen Infektionsfällen erreichte fast 42 Prozent.Die Reproduktionszahl lag in allen Regionen außer der Region Süd-Gyeonsang über 1. Ein Wert über 1 bedeutet, dass sich die Ausbreitung des Virus fortsetzt.Innenminister Jeon Hae-cheol sagte bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale am Dienstag, dass der Anteil der Ansteckungen durch einzelne Kontakte mit Infizierten mit 47 Prozent den bisher höchsten Stand erreicht habe.Er bat die Gebietskörperschaften, die Schutzmaßnahmen für Betriebe mit hohem Infektionsrisiko zu verschärfen.