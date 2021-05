Ministerien berichten über Ergebnisse von Gipfel mit USA

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat am Dienstag vor der Presse über die Ergebnisse des USA-Besuchs von Präsident Moon Jae-in in der vergangenen Woche berichtet.Auf der Pressekonferenz am Sitz des Außenministeriums in Seoul waren der Außenminister, der Industrieminister und der Gesundheitsminister anwesend.Außenminister Chung Eui-yong sagte, dass man sich anlässlich des Gipfeltreffens die Triebkraft für eine Reaktivierung des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel gesichert habe. Die USA hätten vor allem den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea unterstützt.Chung äußerte sich auch dazu, dass die Menschenrechtsfrage in China beim Südkorea-USA-Gipfel nicht angesprochen worden war. Die südkoreanische Regierung habe sich in Anbetracht der speziellen Beziehungen zwischen Südkorea und China damit zurückgehalten, sich über interne Angelegenheiten Chinas konkret zu äußern.Diese Position der Regierung sei auch in der gemeinsamen Erklärung berücksichtigt worden, hieß es.Angesichts des Widerstands Chinas gegen die Thematisierung von Taiwan beim Südkorea-USA-Gipfel sagte Chung, die südkoreanische Regierung sei sich der Besonderheit der Beziehungen zwischen China und Taiwan bewusst. Die Position der Regierung bleibe unverändert.Industrieminister Moon Sung-wook sagte, dass Südkorea und die USA zu wirtschaftlichen Kooperationspartnern in Schlüsselindustrien geworden seien. Die Entscheidung koreanischer Unternehmen für Investitionen in Höhe von 44 Billionen Won in den USA habe für einen Brückenkopf gesorgt, um den US-Markt im Voraus zu erobern.Gesundheitsminister Kwon Deok-cheol betonte die Impfstoff-Partnerschaft zwischen beiden Ländern. Er teilte die Absicht mit, anlässlich des Spitzentreffens die Produktionskapazitäten für Impfstoffe in Südkorea zu erweitern.Zur Kritik am fehlenden Kern bei der vereinbarten Impfstoffproduktion im Zuge einer Auftragsherstellung in Südkorea, weil es sich nicht um die Produktion der unverdünnten Lösung, sondern um nur die Flaschenabfüllung handele, hieß es, dass man auch in diesem Fall Technologien über die Abfüllung und den Prozess vom Entwickler transferiert bekommen werde.