Präsident Moon lädt Parteichefs zu Treffen ein

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in lädt morgen die Vorsitzenden von fünf Parteien zu einem Treffen am Präsidentensitz ein.An der Mittagsrunde werden der Chef der regierenden Minjoo-Partei Koreas, Song Young-gil, und der kommissarische Vorsitzende der Partei Macht des Volks (PPP), Kim Gi-hyeon, teilnehmen. Auch werden der Chef der Gerechtigkeitspartei, Yeo Young-kug, der Chef der Partei des Volks, Ahn Cheol-soo und der Vorsitzende der Offenen Demokratischen Partei, Choi Kwang-wook, anwesend sein.Moon wird voraussichtlich die Parteichefs über die Ergebnisse seines USA-Besuchs in der letzten Woche informieren und um die Unterstützung politischer Kreise in der Sicherheits- und Wirtschaftspolitik bitten.Zuletzt war der Staatschef im Februar letzten Jahres angesichts der Ausbreitung von Covid-19 mit den Vorsitzenden von vier Parteien, darunter die Regierungspartei und die Vereinte Zukunftspartei (Vorgängerin der PPP), zusammengekommen.