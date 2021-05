Kartenfirma führt Obergrenze für Geldabheben am Automaten im Ausland ein

Photo : YONHAP News

Die Kartenfirma Shinhan Card, Marktführer in Südkorea, hat eine Obergrenze fürs Geldabheben mit Scheckkarten an Geldautomaten im Ausland eingeführt.Ab Juni dürften monatlich nur bis zu 50.000 Dollar pro Kopf an Geldautomaten im Ausland abgehoben werden, teilte die Firma am Dienstag mit.Grund sei die rapide Zunahme beim Abheben von Devisen an Geldautomaten im Ausland in letzter Zeit. Daher habe die Firma das Risikomanagement verschärft, hieß es. Bisher wurde die entsprechende Summe auf 10.000 bis 20.000 Dollar im Monat pro Karte begrenzt.Die Ursache für die deutliche Zunahme ist zwar unklar. Als ein Grund werden jedoch Transaktionen im Ausland angesichts der Preisdifferenz zwischen Kryptovermögen im In- und Ausland vermutet.Wie verlautete, gebe es in letzter Zeit immer mehr Versuche, für Gewinne angesichts des sogenannten „Kimchi Premium“, nämlich der Preisdifferenz von Bitcoin in Südkorea und anderen Ländern, durch illegale Devisentransaktionen Kryptogelder im Ausland zu kaufen.Geschäftsbanken hatten im April Beschränkungen für Geldüberweisungen ins Ausland eingeführt, um die Devisennachfrage infolge des Kimchi Premium zu verringern.