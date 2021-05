2G-Dienst in Südkorea wird bald auslaufen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat genehmigt, dass der Mobilfunkanbieter LG Uplus seinen 2G-Dienst einstellt.Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, eine bedingte Zulassung erteilt zu haben, damit LGs Pläne für den Schutz der 2G-Nutzer aufrichtig umgesetzt werden könnten.Mit der Entscheidung wird der 2G-Dienst in Südkorea bald Geschichte sein. Zuvor hatten bereits SK Telecom und KT ihre 2G-Dienste eingestellt.LG Uplus will bis Ende Juni, wenn die Frist für die Nutzung der 2G-Frequenzen ausläuft, seine 2G-Netze abbauen.Als Schutzmaßnahme für 140.000 2G-Nutzer (Stand Mai) will die Firma die Kosten für den Kauf eines neuen Geräts oder die Gebühr für den Umstieg finanzieren.