Seoul: Bezugnahme auf Taiwan bei Gipfel mit USA zielt nicht auf bestimmtes Land

Photo : YONHAP News

Südkorea hat betont, dass mit der Bezugnahme auf Taiwan beim Gipfel mit den USA in der vergangenen Woche nicht auf eine bestimmte Angelegenheit oder ein bestimmtes Land gezielt worden sei.Die Bemerkung habe sich auf universelle Werte bezogen, sagte der Sprecher des Außenministeriums Choi Young-sam am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Ein anderer Diplomat nannte als solche Werte Frieden und Stabilität.Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums hatte eine Bemerkung über Taiwan am Montag kritisiert. Taiwan sei eine rein innere Angelegenheit Chinas, hieß es.Choi betonte daher, dass Seouls Position, seine Taiwan-Politik auf der Grundlage des Ein China-Prinzips durchzuführen, unverändert bleibe.Präsident Moon Jae-in und sein US-amerikanischer Amtskollege Joe Biden hatten am vergangenen Freitag in der Erklärung nach ihrem Spitzentreffen die Straße von Taiwan erwähnt und die Wichtigkeit von Frieden und Stabilität in dem Gebiet hervorgehoben. Auch brachten sie ihre Anerkennung für internationales Recht zum Ausdruck, einschließlich der Freiheit der Schifffahrt im Südchinesischen Meer und darüber hinaus.