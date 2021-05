Zahl der Hotels in Seoul infolge von Corona-Pandemie erstmals gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Hotels in Seoul ist im vergangenen Jahr infolge der Corona-Pandemie zum ersten Mal zurückgegangen.Laut Daten des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus gab es mit Stand Ende letzten Jahres 331 Hotels in der Hauptstadt. Das sind zwei weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde erstmals seit der Einführung der entsprechenden Statistiken 2008 ein Rückgang verbucht.Die Zahl der Touristenhotels in Seoul hatte von 125 im Jahr 2008 stetig zugenommen und 2019 bei 333 gelegen.Die Zahl der 5-Sterne-Hotels sank letztes Jahr um eins, während die der 4-Sterne-Hotels um sechs abnahm. Bei den 3-Sterne- und 2-Sterne-Hotels wurde ein Rückgang von jeweils 14 und sieben verzeichnet.Ein Branchenvertreter sagte, dass 80 Prozent der Hotelgäste in Seoul Ausländer seien, viele von ihnen Touristen und Geschäftsreisende. Da die Nachfrage aufgrund nicht stattfindender internationaler Konferenzen oder Sitzungen infolge von Covid-19 ausbleibe, sei für Hotels das Überleben schwierig. Einzig Hotels im Besitz von Großunternehmen könnten sich noch halten.