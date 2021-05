Regierung will für Geimpfte Versammlungsverbot teilweise aufheben

Photo : YONHAP News

Die Regierung will für Geimpfte das Versammlungsverbot teilweise aufheben.Ab kommenden Dienstag sollen sich demnach direkte Verwandte wieder in größeren Gruppen treffen können, wenn sie mindestens eine Corona-Impfung erhalten haben.Das teilte Ministerpräsident Kim Boo-kyum am Mittwoch auf einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale mit. Die Regierung wolle mehr Menschen die Vorzüge einer Impfung näherbringen.Zurzeit gilt bei Treffen von direkten Verwandten grundsätzlich eine Maximalzahl von acht Teilnehmern.Ab Juli sollen Geimpfte im Freien, zum Beispiel in Parks oder den Bergen, nicht mehr der Maskenpflicht unterliegen. Auch die Auflagen für Versammlungen in Innenräumen wie Restaurants, Cafés und Hochzeitshallen sollen für sie dann nicht mehr gelten.Der Premier kündigte außerdem weitere Änderungen der Corona-Vorschriften ab September an, wenn voraussichtlich 70 Prozent der Bevölkerung wenigstens die erste Corona-Impfung erhalten haben werden.Sobald eine Herdenimmunität erreicht sei, könnten auch Lockerungen der Maskenpflicht im Innenraum diskutiert werden, hieß es weiter.